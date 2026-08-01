”Svensk el kan ge AI-boom – som Norges oljeboom”

För snart 60 år sedan förändrades Norges ekonomi i grunden när oljefältet Ekofisk upptäcktes, skriver AI-företagaren Thomas Ekman på DN Debatt.

”Sverige står nu inför en slående lik situation. Inte med olja, utan med ren, riklig och prisvärd el i en tid där AI kräver extraordinära mängder kraft.”

Norges oljeresurser kom hela folket till gagn genom att de byggde inhemsk industriell förmåga, inrättade en statlig fond och förädlade råvaran själva i stället för att ta den enkla och kortsiktiga vägen: att sälja ut den till utländska intressen, skriver Ekman.

Sverige kan inspireras av detta, fortsätter han och pekar ut tre åtgärder som behövs: kortad tillståndsprocess för nya chipgenerationer, en suverän svensk beräkningsinfrastruktur och mer samordning mellan energipolitik, digitalpolitik och industri.