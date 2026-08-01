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Illustrationsbild. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
AI-kapplöpningen

”Svensk el kan ge AI-boom – som Norges oljeboom”

Av Joel Malmén
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För snart 60 år sedan förändrades Norges ekonomi i grunden när oljefältet Ekofisk upptäcktes, skriver AI-företagaren Thomas Ekman på DN Debatt.

”Sverige står nu inför en slående lik situation. Inte med olja, utan med ren, riklig och prisvärd el i en tid där AI kräver extraordinära mängder kraft.”

Norges oljeresurser kom hela folket till gagn genom att de byggde inhemsk industriell förmåga, inrättade en statlig fond och förädlade råvaran själva i stället för att ta den enkla och kortsiktiga vägen: att sälja ut den till utländska intressen, skriver Ekman.

Sverige kan inspireras av detta, fortsätter han och pekar ut tre åtgärder som behövs: kortad tillståndsprocess för nya chipgenerationer, en suverän svensk beräkningsinfrastruktur och mer samordning mellan energipolitik, digitalpolitik och industri.

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Om debattören

Thomas Ekman, medgrundare och partner i AI-företaget 6GAI Sweden AB, tidigare vd för bland annat Axel Johnson, Dustin och Tele2 Sverige

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