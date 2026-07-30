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EU-kommissionens president Ursula von der Leyen. (Marius Burgelman /AP/TT / AP)
AI-kapplöpningen

EU satsar 10 miljarder euro på AI-datacenter

Av Magnus Eriksson
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EU-kommissionen har bjudit in företag att ansöka om stöd på upp till 10 miljarder euro för att bygga upp till sju stora AI-datacenter i Europa. Det skriver Bloomberg.

Förutom miljardstödet från EU och medlemsländerna förväntas runt 20 miljarder euro i privata investeringar tillkomma. Hittills finns dock endast 2 miljarder euro i offentlig finansiering tillgängliga, resterande medel kräver godkännande i EU:s nästa långtidsbudget.

Tre större anläggningar kan få upp till 1 miljard euro vardera i stöd, medan fyra lite mindre datacenter kan få upp till 500 miljoner euro vardera. Byggstart planeras till det första kvartalet 2027.

EU uppger att delar av upphandlingarna kan reserveras för europeiska företag, samtidigt som unionen har tecknat avsiktsförklaringar med AMD, Nvidia och Qualcomm.

Satsningen är en del av en regional strategi
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EU vill stärka Europas tekniska självständighet
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