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Chipfabrik i Shandong-provinsen. Arkivbild. (AP)
AI-kapplöpningen

Kinas chipvinster rusar 2 580 procent i AI-boomen

Av Andreas Victorzon
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Vinsterna i Kinas industriföretag ökade i juni med 15,1 procent jämfört med samma månad i fjol, men bromsade samtidigt in för andra månaden i rad.

Men utvecklingen är splittrad: Medan möbelindustrins vinster rasade med 53 procent och bilindustrins med nära 20 procent, ökade elektroniksektorns vinster med 97 procent, rapporterar Bloomberg.

I glödheta chipindustrin rusade vinsterna med cirka 2 580 procent.

Enligt Pantheon Macroeconomics Kinaekonom Kelvin Lam drevs vinståterhämtningen främst av AI-boomen, efterfrågan på digitalisering och högre globala energipriser.

I maj var vinsttillväxten 21,1 procent
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Konsumentnära branscher i senare led av värdekedjan redovisar fallande vinster
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Vinsterna i Kinas industri
bakgrund · tradingeconomics.com
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