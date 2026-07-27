Kinas chipvinster rusar 2 580 procent i AI-boomen

Vinsterna i Kinas industriföretag ökade i juni med 15,1 procent jämfört med samma månad i fjol, men bromsade samtidigt in för andra månaden i rad.

Men utvecklingen är splittrad: Medan möbelindustrins vinster rasade med 53 procent och bilindustrins med nära 20 procent, ökade elektroniksektorns vinster med 97 procent, rapporterar Bloomberg.

I glödheta chipindustrin rusade vinsterna med cirka 2 580 procent.

Enligt Pantheon Macroeconomics Kinaekonom Kelvin Lam drevs vinståterhämtningen främst av AI-boomen, efterfrågan på digitalisering och högre globala energipriser.