Kinas chipvinster rusar 2 580 procent i AI-boomen
Vinsterna i Kinas industriföretag ökade i juni med 15,1 procent jämfört med samma månad i fjol, men bromsade samtidigt in för andra månaden i rad.
Men utvecklingen är splittrad: Medan möbelindustrins vinster rasade med 53 procent och bilindustrins med nära 20 procent, ökade elektroniksektorns vinster med 97 procent, rapporterar Bloomberg.
I glödheta chipindustrin rusade vinsterna med cirka 2 580 procent.
Enligt Pantheon Macroeconomics Kinaekonom Kelvin Lam drevs vinståterhämtningen främst av AI-boomen, efterfrågan på digitalisering och högre globala energipriser.
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