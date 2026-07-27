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Nvidias kontor i Santa Clara, Kalifornien. (Jeff Chiu / AP)
AI-kapplöpningen

Källor: Nvidia kan backa Open AI:s nya datacenter

Av Andreas Victorzon
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Nvidia för samtal om att garantera omkring 250 miljarder dollar till Open AI för att stödja ett enormt datacenterprojekt, uppger källor för Wall Street Journal.

Garantierna som motsvarar drygt 2 400 miljarder kronor ska bland annat hjälpa Chat GPT-utvecklaren att hyra ett datacenter på 10 gigawatt i södra Ohio, som Open AI:s storägare Softbank bygger.

Uppgörelsen skulle innebära ett första steg för Open AI mot att kontrollera sin egen infrastruktur i stället för att hyra kapacitet från Microsoft, Amazon och Oracle.

För Nvidias del skulle avtalet samtidigt säkra efterfrågan på bolagets AI-chip under många år framöver, skriver tidningen.

Hela projektet väntas kosta dubbla summan: 500 miljarder dollar
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Garantierna betalar inte för Nvidias chip i datacentret
Reuters  · Ofta betalvägg
Datacentret är planerat till 2028
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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