Källor: Nvidia kan backa Open AI:s nya datacenter
Nvidia för samtal om att garantera omkring 250 miljarder dollar till Open AI för att stödja ett enormt datacenterprojekt, uppger källor för Wall Street Journal.
Garantierna som motsvarar drygt 2 400 miljarder kronor ska bland annat hjälpa Chat GPT-utvecklaren att hyra ett datacenter på 10 gigawatt i södra Ohio, som Open AI:s storägare Softbank bygger.
Uppgörelsen skulle innebära ett första steg för Open AI mot att kontrollera sin egen infrastruktur i stället för att hyra kapacitet från Microsoft, Amazon och Oracle.
För Nvidias del skulle avtalet samtidigt säkra efterfrågan på bolagets AI-chip under många år framöver, skriver tidningen.
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