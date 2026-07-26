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En nyhetsinslag om den kinesiska AI-modellen Deepseek visas på tunnelbanan i Seoul i Sydkorea förra året. Lanseringen av Deepseek blev för många det första tecknet på att Kina var på väg att komma ikapp USA inom AI. (Ahn Young-joon / AP)
AI-kapplöpningen

Kinesisk AI växer i USA: ”Helt enkelt rappare”

Av Tor Gasslander
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Allt fler amerikanska företag överger amerikanska AI-modeller och väljer i stället kinesiskt, skriver AP.

Flera av de största AI-bolagen som Anthropic och Open AI har på senare tid höjt kostnaderna för användare och kinesiska modeller lockar med lägre priser. Det är omvittnat svårt att jämföra hur ”bra” olika modeller är, men vissa användare tycker också att de kinesiska alternativen levererar bättre resultat.

– Den känns helt enkelt rappare, säger Raffi Krikorian, teknisk direktör på Mozilla som nyligen gått över till kinesiska Moonshots modell Kimi K3.

Flera amerikanska bolag säger att de bytt till kinesiska modeller för att spara pengar
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