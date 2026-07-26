Kinesisk AI växer i USA: ”Helt enkelt rappare”
Allt fler amerikanska företag överger amerikanska AI-modeller och väljer i stället kinesiskt, skriver AP.
Flera av de största AI-bolagen som Anthropic och Open AI har på senare tid höjt kostnaderna för användare och kinesiska modeller lockar med lägre priser. Det är omvittnat svårt att jämföra hur ”bra” olika modeller är, men vissa användare tycker också att de kinesiska alternativen levererar bättre resultat.
– Den känns helt enkelt rappare, säger Raffi Krikorian, teknisk direktör på Mozilla som nyligen gått över till kinesiska Moonshots modell Kimi K3.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen