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Nvidias vd Jensen Huang och SK Hynix styrelseordförande Chey Tae-won. (Ng Han Guan / AP)
AI-kapplöpningen

Ai-jättar och sydkoreanska chipbolag i mångmiljardaffär

Av Daniel Persson
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En amerikansk bolagskonstellation bestående av Nvidia, OpenAI, Anthropic och Broadcom har beställt AI-chip från de sydkoreanska tillverkarna Samsung Electronics och SK Hynix till ett värde av 950 miljarder dollar, skriver AFP.

Avtalet sträcker sig över fem år och innefattar att Sydkorea i gengäld förbinder sig att trefaldiga sina AI-investeringar. Bland annat är planen att inviga ett nytt gigantiskt datacenter på koreansk mark nästa år.

Genom avtalet förbinder sig Nvidia också att investera en miljard dollar i Naver Corp som till vardags förser kunder med internet och molntjänster.

Sydkorea kommer i och med satsningen bli ett av de länder i världen som satsat hårdast på tekniken
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AI-kapplöpningenSydkoreaNvidiaBroadcomAnthropicOpen AISamsungData, it & högteknologiArtificiell intelligens