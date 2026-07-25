Ai-jättar och sydkoreanska chipbolag i mångmiljardaffär

En amerikansk bolagskonstellation bestående av Nvidia, OpenAI, Anthropic och Broadcom har beställt AI-chip från de sydkoreanska tillverkarna Samsung Electronics och SK Hynix till ett värde av 950 miljarder dollar, skriver AFP.

Avtalet sträcker sig över fem år och innefattar att Sydkorea i gengäld förbinder sig att trefaldiga sina AI-investeringar. Bland annat är planen att inviga ett nytt gigantiskt datacenter på koreansk mark nästa år.

Genom avtalet förbinder sig Nvidia också att investera en miljard dollar i Naver Corp som till vardags förser kunder med internet och molntjänster.