Samsungs chipvinster rusar – har 250-faldigats

Samsungs rörelsevinst rusade drygt 1 800 procent i det andra kvartalet. I den glödheta chipverksamheten var vinstökningen hela 250 gånger högre än under samma kvartal i fjol, konstaterar Bloomberg. Intäkterna ökade samtidigt med 130 procent.

Siffrorna var i stort sett som marknaden hade väntat sig och aktien handlas ner någon procent på Seoulbörsen.

Samsung ser ingen minskning i efterfrågan på minneschip till den massiva AI-utbyggnaden. Kapitalförvaltaren Fibonaccis grundare Jung In Yun varnar dock för ett kommande bakslag när efterfrågan viker.

– I den här marknaden är rekordvinster inte längre tillräckligt, säger han till Bloomberg.