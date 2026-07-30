Samsungs chipvinster rusar – har 250-faldigats
Samsungs rörelsevinst rusade drygt 1 800 procent i det andra kvartalet. I den glödheta chipverksamheten var vinstökningen hela 250 gånger högre än under samma kvartal i fjol, konstaterar Bloomberg. Intäkterna ökade samtidigt med 130 procent.
Siffrorna var i stort sett som marknaden hade väntat sig och aktien handlas ner någon procent på Seoulbörsen.
Samsung ser ingen minskning i efterfrågan på minneschip till den massiva AI-utbyggnaden. Kapitalförvaltaren Fibonaccis grundare Jung In Yun varnar dock för ett kommande bakslag när efterfrågan viker.
– I den här marknaden är rekordvinster inte längre tillräckligt, säger han till Bloomberg.
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