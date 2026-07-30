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Samsung-butik i Seoul. Arkivbild. (Ahn Young-joon /AP/TT / AP)
AI-kapplöpningen

Samsungs chipvinster rusar – har 250-faldigats

Av Andreas Victorzon
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Samsungs rörelsevinst rusade drygt 1 800 procent i det andra kvartalet. I den glödheta chipverksamheten var vinstökningen hela 250 gånger högre än under samma kvartal i fjol, konstaterar Bloomberg. Intäkterna ökade samtidigt med 130 procent.

Siffrorna var i stort sett som marknaden hade väntat sig och aktien handlas ner någon procent på Seoulbörsen.

Samsung ser ingen minskning i efterfrågan på minneschip till den massiva AI-utbyggnaden. Kapitalförvaltaren Fibonaccis grundare Jung In Yun varnar dock för ett kommande bakslag när efterfrågan viker.

– I den här marknaden är rekordvinster inte längre tillräckligt, säger han till Bloomberg.

Läs Samsungs delårsrapport
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Investerare: Börsen har varit brutal – men Samsung är fortsatt starkt
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Vinsten var något högre än väntat – omsättningen något lägre
CNBC
Samsung är världens största tillverkare av minneschip
TT
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