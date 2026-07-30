Källor: Deepseek bygger stort datacenter i Kina
Det kinesiska AI-bolaget Deepseek planerar att bygga ett stort AI-datacenter i Inre Mongoliet. Det uppger personer med insyn i planerna, enligt Bloomberg News.
Satsningen är ett ambitiöst steg för startup-bolaget, som visat att det kan konkurrera med Silicon Valleys ledande AI-modeller.
Målet är att få åtminstone en del av datacentrets kapacitet i drift före utgången av nästa år eller i början av 2028. Deepseek har ännu inte kommenterat uppgifterna.
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