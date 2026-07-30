ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Ahn Young-joon / AP)
AI-kapplöpningen

Källor: Deepseek bygger stort datacenter i Kina

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Det kinesiska AI-bolaget Deepseek planerar att bygga ett stort AI-datacenter i Inre Mongoliet. Det uppger personer med insyn i planerna, enligt Bloomberg News.

Satsningen är ett ambitiöst steg för startup-bolaget, som visat att det kan konkurrera med Silicon Valleys ledande AI-modeller.

Målet är att få åtminstone en del av datacentrets kapacitet i drift före utgången av nästa år eller i början av 2028. Deepseek har ännu inte kommenterat uppgifterna.

Kapaciteten ska bli en gigawatt
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Satsningen görs i staden Ulanqab, omkring 35 mil nordväst om Peking
Direkt  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen