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Appen Deeepseek på en telefon. Arkivbild. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
AI-kapplöpningen

Ny kinesisk AI-modell 100 gånger billigare än Claude

Av Tor Gasslander
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Den senaste versionen av det kinesiska företaget Deepseeks AI-modell V4-Flash är över 100 gånger billigare att använda än Anthropics Claude Fable 5. Det visar tester från researchföretaget Artificial Analysis, enligt Reuters.

Den gör dock inte alls lika bra ifrån sig i tester som Anthropics branschledande modell. Enligt Reuters utgör resultaten dock ännu ett tecken på att kinesiska AI-företag har börjat hitta sätt att utmana de amerikanska.

– Kinesiska företag har hittat en viktig marknad. Många företag behöver inte den allra bästa modellen på marknaden. De behöver modeller som är bra nog, billiga, transparenta och tillgängliga, säger Lian Jye Su, chefsanalytiker på Omdia.

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