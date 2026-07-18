Apple och Google tvingas ta ner appar för AI-nakenbilder

San Francisco tvingar Apple och Google att plocka ner flera appar som möjliggör för användare att med hjälp av AI ta fram avklädda bilder på verkliga personer. Det skriver Techcrunch.

Staden hävdar att tech-jättarna känner till att apparna bryter mot lagen och uppger att flera varningar har gått ut.

”Apple och Google tjänar pengar på appar som utnyttjar kvinnor och flickor genom att skapa intima deepfakes utan samtycke”, skriver Kaliforniens delstatsåklagare.

Båda bolagen uppger att apparna nu har tagits bort.