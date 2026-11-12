Therese Bohmans senaste roman ”Kapitalet” har blivit startskottet för en debatt på svenska kultursidor. I en text i DN riktar författaren och bloggaren Sandra Beijer kritik mot vad hon anser vara ensidiga skildringar av influerare i litteraturen.

”Tanken på att influerare faktiskt arbetar hårt och konsekvent för att skapa ett magnetfält runtomkring sig verkar vara ogripbar för många författare.”

Hon riktar även viss kritik mot litteraturkritikern Rasmus Landström för att han i en recension kallat influeraryrket för ”jordens minst intressanta yrke”.

”Det är svårt att inte läsa in ett visst slentrianmässigt kvinnoförakt här”, skriver Beijer.

I en uppföljande artikel svarar Landström att det inte är kvinnoförakt att kritisera influerare – han anser att fler borde vara ointresserade av dem. Han ifrågasätter även påståendet att influerare ”arbetar hårt”.

Debatten har även spridit sig till Expressens kultursida, där Esther Arndtzén kallar Beijers invändningar ”bisarra”.

”Skulle representanter från alla yrkesgrupper skriva långa texter i tidningen om huruvida de känner sig korrekt skildrade i fiktionen hade vi haft ett problem.”