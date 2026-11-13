Författaren Therese Bohman tycker att det kulturbråk som kommit efter hennes senaste roman ”Kapitalet” är väldigt roligt – men oväntat.

– Att influencers debatterar mot litteraturkritiker, det känns ju som något som inte brukar hända, säger Bohman till SR:s Kulturnytt.

Det var i en text i DN som författaren och bloggaren Sandra Beijer riktade kritik mot att influencers, enligt henne, skildras ensidigt i litteraturen. Hon nämner Tone Schunnessons ”Dagarna, dagarna, dagarna” och Caro Claire Burkes ”Yesteryear” som exempel.

Men Therese Bohman verkar inte ha tagit kritiken på alltför stort allvar:

– Det är lite som att finanskillar känner sig missrepresenterade av Patrick Bateman i American Psycho. Det är en bisarr tanke att någon skulle framföra en sådan åsikt.