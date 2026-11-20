Arbetslösheten minskade till 8,6 procent i oktober, enligt nya siffror från SCB som justerats för årstidsvariationer och tillfälliga svängningar.

Det kan jämföras med 8,7 procent i september.

– Det finns flera positiva tecken på arbetsmarknaden i oktober. Arbetslösheten minskar och antalet tidsbegränsat anställda ökar. Samtidigt ser vi att sysselsättningen fortsätter att öka, säger Simen Aannerud, statistiker på SCB.