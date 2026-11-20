Arbetslösheten minskade i oktober: ”Positiva tecken”
Arbetslösheten minskade till 8,6 procent i oktober, enligt nya siffror från SCB som justerats för årstidsvariationer och tillfälliga svängningar.
Det kan jämföras med 8,7 procent i september.
– Det finns flera positiva tecken på arbetsmarknaden i oktober. Arbetslösheten minskar och antalet tidsbegränsat anställda ökar. Samtidigt ser vi att sysselsättningen fortsätter att öka, säger Simen Aannerud, statistiker på SCB.
Så räknar SCB
SCB:s arbetslöshetssiffror bygger på en undersökning och är därför inte helt exakta.
För att ge en tydligare bild av utvecklingen justeras siffrorna för återkommande skillnader under året, exempelvis sommarjobb. Tillfälliga svängningar jämnas också ut. Det kallas ”säsongrensade och utjämnade” siffror.
Siffrorna kan ändras i efterhand när nya uppgifter kommer in. De ska inte jämföras med siffror som inte har justerats på samma sätt.
Källa: SCB