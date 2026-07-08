Arbetsplatsolycka i Trelleborg – man allvarligt skadad
En man i 45-årsåldern har skadats allvarligt i en arbetsplatsolycka i Trelleborg, rapporterar SVT Nyheter Skåne.
Mannen ska ha fått ett tungt föremål över sig och har förts till sjukhus med ambulans.
– Vi kommer att upprätta en anmälan om arbetsplatsolycka och arbetsmiljöbrott, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson till kanalen.
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