Arbetsplatsolycka i Trelleborg – man allvarligt skadad

En man i 45-årsåldern har skadats allvarligt i en arbetsplatsolycka i Trelleborg, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Mannen ska ha fått ett tungt föremål över sig och har förts till sjukhus med ambulans.

– Vi kommer att upprätta en anmälan om arbetsplatsolycka och arbetsmiljöbrott, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson till kanalen.