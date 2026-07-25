Arbetstagare fick sparken efter 47 sekunder på nya jobbet
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har fått in en anmälan från en person som säger sig ha blivit muntligt uppsagd redan innan hen hunnit utföra sina första arbetsuppgifter, skriver lokaltidningen Mitt i Stockholm.
Anmälan är riktad mot en arbetsgivare i vårdsektorn, som bland annat driver äldreboenden.
Arbetstagaren ska ha drabbats av ett ångestanfall i trapphuset på arbetsplatsen, efter att ha haft problem med att hitta omklädningsrummen, och sms:ade då chefen som ringde upp. I ett 47 sekunder långt samtal förklarade chefen att anställningen ska avslutas, enligt anmälan.
Arbetsgivaren vill inte kommentera enskilda ärenden men skriver att man tar diskrimineringsfrågor på allvar.
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