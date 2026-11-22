Arbogamördaren vill bli utvisad – men kan inte
Mohammad Rajabi dömdes för tio år sedan för det uppmärksammade mordet och mordförsöket på den 23 år äldre flickvännen Johanna Möllers föräldrar. Nu vill han utvisas till hemlandet Afghanistan – men det är svårt, skriver Aftonbladet.
Rajabi flydde över Medelhavet i gummibåt och saknar afghanska identitetshandlingar. När han kontaktar talibanstyrets ambassader för att få hjälp med resehandlingar slänger de på luren så fort han berättar om sitt utvisningsskäl.
– Polisen har sagt att jag inte ska berätta att jag är dömd. Det blir väldigt dubbelt: svenska myndigheter får jag inte ljuga för – men att ljuga för Afghanistan är okej? säger han.
Enligt förvaltningsrättens beslut ska Rajabi sitta inlåst i häkte eller förvar tills han kan utvisas. Det har hittills kostat skattebetalarna 1,1 miljoner kronor.