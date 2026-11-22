Mohammad Rajabi dömdes för tio år sedan för det uppmärksammade mordet och mordförsöket på den 23 år äldre flickvännen Johanna Möllers föräldrar. Nu vill han utvisas till hemlandet Afghanistan – men det är svårt, skriver Aftonbladet.

Rajabi flydde över Medelhavet i gummibåt och saknar afghanska identitetshandlingar. När han kontaktar talibanstyrets ambassader för att få hjälp med resehandlingar slänger de på luren så fort han berättar om sitt utvisningsskäl.

– Polisen har sagt att jag inte ska berätta att jag är dömd. Det blir väldigt dubbelt: svenska myndigheter får jag inte ljuga för – men att ljuga för Afghanistan är okej? säger han.

Enligt förvaltningsrättens beslut ska Rajabi sitta inlåst i häkte eller förvar tills han kan utvisas. Det har hittills kostat skattebetalarna 1,1 miljoner kronor.