ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Popstjärnan Ariana Grande. Bilden togs i januari. (Richard Shotwell / AP)
Nöje & kultur

Ariana Grande tar paus från offentligheten efter turnén

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Popstjärnan Ariana Grande tar en paus från offentligheten efter att hon avslutat sin turné Eternal Sunshine, uppger en talesperson för People.

Grandes framträdanden har gett upphov till ”oändlig och ständig allmän granskning”, säger talespersonen.

Nästa sommar skulle Grande uppträda i musikalen ”Sunday in the park with George”, men enligt People drar hon sig ur produktionen.

Grandes kropp har under lång tid diskuterats i sociala medier, framför allt sedan hon släppte musikvideon till den nya låten ”Petal” där hon ser ut att ha rasat ännu mer i vikt.

Källa: ”Hon uppträder hälsosamt och framgångsrikt på en mycket hög nivå kväll efter kväll”
people.com
Diskussionerna på nätet började när Grande gick ner i vikt när hon spelade Glinda i ”Wicked”-filmerna
TT
Grande har även dragit sig ur säsong 13 av serien ”American horror story”
deadline.com
Annons
Euroflorist Summer Sale: upp till 40% på utvalda buketter, leverans samma dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen