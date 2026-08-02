Ariana Grande tar paus från offentligheten efter turnén

Popstjärnan Ariana Grande tar en paus från offentligheten efter att hon avslutat sin turné Eternal Sunshine, uppger en talesperson för People.

Grandes framträdanden har gett upphov till ”oändlig och ständig allmän granskning”, säger talespersonen.

Nästa sommar skulle Grande uppträda i musikalen ”Sunday in the park with George”, men enligt People drar hon sig ur produktionen.

Grandes kropp har under lång tid diskuterats i sociala medier, framför allt sedan hon släppte musikvideon till den nya låten ”Petal” där hon ser ut att ha rasat ännu mer i vikt.