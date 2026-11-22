Åsnan Gozo har flyttat till Sverige – efter Sophias fylleköp
En drink för mycket kan sluta med en maltesisk dvärgåsna. Det gjorde det i alla fall för travtränaren Sophia Olsson Jacobsen under en festresa till Malta, något som flera medier har rapporterat om.
Nu har åsnan Gozo behövt vänja sig vid kallare breddgrader. Två månader efter fylleköpet har han flyttat in på gården i Uddevalla.
– Han har verkligen fått ett bra liv, tycker jag, säger Olsson Jacobsen till DN.
Vad hon gav för Gozo vill hon inte berätta, men flytten och hans nya hus med tillhörande hage har kostat omkring 60 000. Något som ändå var värt pengarna, säger hon.
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