Åtta befaras döda efter krasch med bombplan
Åtta personer befaras ha dött i en krasch med ett bombplan av modellen B-52 Stratofortress på en militärbas i Kalifornien, rapporterar The Guardian.
”Tidiga tecken tyder på att kraschen inte gick att överleva”, skriver militärbasen Edwards Air Force Base i ett uttalande.
Bilder från luften visar att ingenting är kvar av flygplanet. Basen har stängt och all flygtrafik omdirigeras under dagen.
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