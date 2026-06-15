Åtta befaras döda efter krasch med bombplan

Åtta personer befaras ha dött i en krasch med ett bombplan av modellen B-52 Stratofortress på en militärbas i Kalifornien, rapporterar The Guardian.

”Tidiga tecken tyder på att kraschen inte gick att överleva”, skriver militärbasen Edwards Air Force Base i ett uttalande.

Bilder från luften visar att ingenting är kvar av flygplanet. Basen har stängt och all flygtrafik omdirigeras under dagen.