ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Bilder från kraschen. (/AP/TT / AP)
Kraschade bombplanet i Kalifornien

Åtta befaras döda efter krasch med bombplan

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Åtta personer befaras ha dött i en krasch med ett bombplan av modellen B-52 Stratofortress på en militärbas i Kalifornien, rapporterar The Guardian.

”Tidiga tecken tyder på att kraschen inte gick att överleva”, skriver militärbasen Edwards Air Force Base i ett uttalande.

Bilder från luften visar att ingenting är kvar av flygplanet. Basen har stängt och all flygtrafik omdirigeras under dagen.

Basen uppgav inte om bombplanet var beväpnat eller inte
www.theguardian.com
Flygbasen Edwards Air Force Base på X
x.com
B-52 Stratofortress började användas 1955 och kan lastas med både vanliga bomber och atombomber
AP  · Ofta betalvägg
Militärbasen ligger omkring 16 mil norr om Los Angeles
TT
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen