Bombplan kraschar vid militärbas i Kalifornien

En B-1B Lancer och en B-52 Stratofortress, eskorterade av svenska Jas 39 Gripen passerar Stockholm då Försvarsmakten gör en samövning med amerikanska Bomber Task Force i mars 2024.

Ett bombplan av modellen B-52 Stratofortress har kraschat strax efter att det lyfte från en militärbas i Kalifornien, rapporterar AP.

Det är oklart om någon skadades i kraschen. Normalt sett har en B-52 Stratofortress en besättning på fem personer ombord.

”Räddningspersonal anlände omedelbart till platsen och situationen pågår fortfarande”, skriver militärbasen Edwards Air Force Base på X.