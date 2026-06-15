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En B-1B Lancer och en B-52 Stratofortress, eskorterade av svenska Jas 39 Gripen passerar Stockholm då Försvarsmakten gör en samövning med amerikanska Bomber Task Force i mars 2024. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Utrikes

Bombplan kraschar vid militärbas i Kalifornien

Av Hedda Hallsenius
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Ett bombplan av modellen B-52 Stratofortress har kraschat strax efter att det lyfte från en militärbas i Kalifornien, rapporterar AP.

Det är oklart om någon skadades i kraschen. Normalt sett har en B-52 Stratofortress en besättning på fem personer ombord.

”Räddningspersonal anlände omedelbart till platsen och situationen pågår fortfarande”, skriver militärbasen Edwards Air Force Base på X.

Flygbasen Edwards Air Force Base på X
x.com
B-52 Stratofortress började användas 1955 och kan lastas med både vanliga bomber och atombomber
AP  · Ofta betalvägg
Militärbasen ligger omkring 16 mil norr om Los Angeles
TT
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