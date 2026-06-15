Bombplan kraschar vid militärbas i Kalifornien
Ett bombplan av modellen B-52 Stratofortress har kraschat strax efter att det lyfte från en militärbas i Kalifornien, rapporterar AP.
Det är oklart om någon skadades i kraschen. Normalt sett har en B-52 Stratofortress en besättning på fem personer ombord.
”Räddningspersonal anlände omedelbart till platsen och situationen pågår fortfarande”, skriver militärbasen Edwards Air Force Base på X.
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