En medarbetare på en hälsocentral i Kalix skadades och har förts till sjukhus efter att en man i 50-årsåldern gått till attack under tisdagseftermiddagen, rapporterar flera medier. Skadeläget är oklart. Mannen har gripits och är misstänkt för försök till mord samt olaga hot.

– Det här är en fruktansvärd händelse. Ingen ska behöva vara rädd för att bli utsatt för våld på sin arbetsplats. Våra tankar går till den drabbade medarbetaren, anhöriga och kollegor, säger regiondirektör Anna Alm Andersson i ett pressmeddelande från Region Norrbotten.