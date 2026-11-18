Läget för den medarbetare vid hälsocentralen i Kalix som attackerades under tisdagen beskrivs nu som stabilt. Det meddelar Region Norrbotten.

– Det har varit en traumatisk upplevelse för många som befann sig på platsen. Vi kan aldrig acceptera att våld och hot inträffar på våra arbetsplatser, säger regiondirektören Anna Alm Andersson.

Incidenten ska nu utredas. Den gripne gärningsmannen, som är i 50-årsåldern, är misstänkt för bland annat mordförsök.