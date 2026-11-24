Nick Carter på scen under ett Backstreet Boys-framträdande tidigare i år.

Backstreet Boys-medlemmen Nick Carter åtalas för sexuella övergrepp som ska ha ägt rum 2003.

Carter har försökt stoppa fallet från att tas upp i domstol, då det initialt ansågs preskriberat. Men nu har Kalifornien infört en tvåårig frist för den här typen av anklagelser och tar därmed upp fallet.

Kvinnan som stämmer honom var hans motspelerska i tv-skräckfilmen ”The hollow”. Hon var då 18 år gammal och han 23.

Enligt tidningen Rolling Stone ska Carter ha drogat henne. Därefter ska han ha tvingat henne till oralsex och våldtagit henne i sin lägenhet i Los Angeles.