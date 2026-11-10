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Nato-stridsflyg har skickats upp på grund av ett föremål som flyger mot Baltikum från Belarus, skriver Litauens krismyndighet enligt Reuters.

Public service-bolaget LRT skriver att ett larm utfärdats, men att det drogs tillbaka före klockan 23, svensk tid,

Lettlands militär uppmanar samtidigt invånare i regionen Ludza vid den belarusiska gränsen att uppsöka skyddsrum.

Det är oklart vilken typ av föremål det rör sig om. Flera drönare har tagit sig in i baltiskt luftrum i år. I augusti sköts en ner över Lettland, och ytterligare en tros ha kraschat i oktober.

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