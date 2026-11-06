Bankkraschen som kan fälla Trumps vän i Latinamerika
En bank som skulle hjälpa Paraguays fattiga in i ekonomin har i stället utlöst en kris som hotar att fälla landets president. Digitalbanken Ueno lockade över en miljon nya kunder,…
Bloomberg
How a Bank Scandal Is Taking Down Trump’s Ally in Paraguay
Officials at the Inter-American Development Bank’s…
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