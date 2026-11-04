Slutspurten i mellanårsvalet blev märklig även med Donald Trumps måttstock. I stället för ett sammanhängande budskap fick väljarna höra om rumpor, renoveringar och manlig anatomi.

Många amerikaner såg svamlet som ett tecken på att Trump har börjat tappa sina förmågor, och presidentens ålder blev en faktor i valet.

Men hur mycket har Donald Trump egentligen förändrats som 80-åring?