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Offrens familjemedlemmar kramas vid en minnesceremoni utanför baren La Constellation. (Alessandro della Valle /AP/TT / AP)
Branden i Crans-Montana

Baren i Crans-Montana kommer aldrig att återöppnas

Av Tor Gasslander
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Den schweiziska baren La Constellation i Crans-Montana, där 41 personer dog i en brand på nyårsafton, kommer aldrig att återöppna. Det säger regionens guvernör Christophe Darbellay till Le Temps.

I stället ska lokalen byggas om till en mötesplats för ungdomar. 17 av de personer som dog i branden var under 16 år.

– Den här platsen måste vara till för unga människor, säger Darbellay.

Darbellay säger att tragedin kommer att prägla regionen under lång tid framöver (franska)
www.letemps.ch
Ett minnesmärke för offren ska också resas
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Branden i Crans-Montana EuropaSchweiz