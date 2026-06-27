Baren i Crans-Montana kommer aldrig att återöppnas

Offrens familjemedlemmar kramas vid en minnesceremoni utanför baren La Constellation.

Den schweiziska baren La Constellation i Crans-Montana, där 41 personer dog i en brand på nyårsafton, kommer aldrig att återöppna. Det säger regionens guvernör Christophe Darbellay till Le Temps.

I stället ska lokalen byggas om till en mötesplats för ungdomar. 17 av de personer som dog i branden var under 16 år.

– Den här platsen måste vara till för unga människor, säger Darbellay.