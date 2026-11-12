En man och en kvinna i 30-årsåldern i Skåne misstänks för grov misshandel efter att ett spädbarn ådragit sig flera frakturer. Det rapporterar Sydsvenskan.

– Barnet kommer in på sjukhus med skador. Där uppstår misstanke om brott, säger åklagare Zebastian Liljegren.

Sjukhuspersonalen i Lund valde att slå larm. Barnet, som är under ett år, ska vara kvar på sjukhuset. Skadorna bedöms inte vara livshotande, skriver tidningen.

Mannen och kvinnan har begärts häktade, båda nekar till brott.