Ska ungar få följa med ut på krogen? Den frågan har blossat upp på nytt efter att ett par i Malmö nyligen nekades att ta med sin sovande ettåring in på en vinbar med motiveringen att barn ”stökar och larmar”.

Aftonbladets Alex Letic har ett tydligt svar på frågan: Sätt en skärm i händerna på barnen om de prompt måste med – för allas skull. Som barnfri vill programledaren gärna tillbringa sina lönefredagar utan gapande ungar, men skärmen kan funka som en kompromiss mellan honom och krogsugna småbarnsfamiljer.

”Det är det enda fredsavtal vi har”, säger Letic.

Småbarnsföräldern SvD:s Josefin de Gregorio tycker att Alex Letic är ute och cyklar, även om han cyklar med glimten i ögat.

Om det ska bli folk av de små liven måste de ju få lära sig hur man uppför sig på lokal, tycker hon. En lösning som brukar funka är att prata med sina medmänniskor om något stör, skriver de Gregorio.

”Det kanske vore värt att testa nästa gång du springer på ett barn på Riche, Alexander?”