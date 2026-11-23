Danmarks regering och flera partier har enats om att införa ett nationellt mobilförbud i grundskolan från höstterminen 2027.

– Barn ska kunna gå i skolan utan att ständigt distraheras av sociala medier, nätshopping och spel, säger utbildningsminister Magnus Heunicke enligt ett pressmeddelande.

Skolorna får själva bestämma hur mobilförbudet ska tillämpas. Exempelvis kan elever få lämna in mobilen vid skoldagens början.

Sverige införde ett nationellt mobilförbud i grundskolan inför höstterminen.