Barn till sjukhus efter hundattack i Hagaparken

Ett barn har förts till sjukhus med helikopter efter att ha blivit biten av en hund i Hagaparken i Stockholm, skriver Aftonbladet.

– Ägaren och hunden är ju kvar där, så polisen är på plats för att prata med alla inblandade, säger polisens presstalesperson Carina Skagerlind till Expressen.

Till SVT Nyheter Stockholm säger Skagerlind att hunden inte var kopplad.