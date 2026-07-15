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Koppartälten i Hagaparken. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Barn till sjukhus efter hundattack i Hagaparken

Av Anders Hovne
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Ett barn har förts till sjukhus med helikopter efter att ha blivit biten av en hund i Hagaparken i Stockholm, skriver Aftonbladet.

– Ägaren och hunden är ju kvar där, så polisen är på plats för att prata med alla inblandade, säger polisens presstalesperson Carina Skagerlind till Expressen.

Till SVT Nyheter Stockholm säger Skagerlind att hunden inte var kopplad.

Larmet kom strax före klockan 13
Aftonbladet
Den skadade var vaken och talbar när polisen kom
Expressen
Polisen uppger att det rör sig om en ”yngre person”
www.tv4.se
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