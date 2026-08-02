Bärplockare attackerad av björn: ”Spelade död”

Den kvinna som i fredags attackerades av en björn jobbar som bärplockare i Lycksele kommun, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

Hennes sambo berättar för Aftonbladet att hon var på väg tillbaka till bilen med en hink hjortron när björnen gick till attack och bet henne tre gånger.

– Sedan spelade hon död och då slutade björnen att attackera henne, säger han.

Kvinnan fick skador på händer och huvud, däribland ett stort klössår på hjässan. Hon fördes till akuten på Lycksele sjukhus av sina kollegor. Efter att ha opererats mår hon nu bättre, säger sambon.

Det togs beslut om att avliva björnen, men eftersöket avbröts på lördagseftermiddagen. Polisens jakt- och viltsamordnare Tobias Höglander bedömer att det inte går att hitta rätt björn.