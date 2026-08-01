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Arkivbild av en björn. (Mikael Fritzon/TT / Mikael Fritzon)
Inrikes

Kvinna till akuten efter björnattack i Lycksele

Av Hedda Hallsenius
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En bärplockare har förts till akuten efter att ha blivit attackerad av en björn i Lycksele under fredagen, rapporterar VK.

– Kvinnan blev attackerad i skogen och hade själv tagit sig till sjukvård med hjälp från dem hon var ute tillsammans med. Sedan kontaktade akuten polisen, säger Tobias Höglander, jakt- och viltsamordnare vid polisen i Västerbotten, till tidningen.

Beslut har fattats om att björnen ska avlivas. Eftersöksjägare försökte hitta björnen under natten till lördag, men lyckades inte. Det finns inga planer på en ny sökinsats, då det finns många björnar i skogen, och det är svårt att veta om man hittar rätt björn, enligt Tobias Höglander.

Det är oklart hur attacken gick till
Västerbottens-Kuriren
Kvinnans skadeläge är oklart
Aftonbladet
Polisen larmades vid 22-tiden på fredagskvällen
TT
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