Kvinna till akuten efter björnattack i Lycksele

En bärplockare har förts till akuten efter att ha blivit attackerad av en björn i Lycksele under fredagen, rapporterar VK.

– Kvinnan blev attackerad i skogen och hade själv tagit sig till sjukvård med hjälp från dem hon var ute tillsammans med. Sedan kontaktade akuten polisen, säger Tobias Höglander, jakt- och viltsamordnare vid polisen i Västerbotten, till tidningen.

Beslut har fattats om att björnen ska avlivas. Eftersöksjägare försökte hitta björnen under natten till lördag, men lyckades inte. Det finns inga planer på en ny sökinsats, då det finns många björnar i skogen, och det är svårt att veta om man hittar rätt björn, enligt Tobias Höglander.