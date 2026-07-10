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Arkivbild. (Paul Kleiven / NTB)
Utländska bärplockarna

Bärplockarna tillbaka – nära 1 000 tillstånd beviljade

Av Tomas Ekelund
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Migrationsverket beviljar 950 utländska bärplockare tillstånd att komma till Sverige i år, en kraftig ökning från fjolårets 89 tillstånd. Det rapporterar SVT Västerbotten.

– I år har flera arbetsgivare visat att de kan leverera schyssta arbetsvillkor, då ser vi ingen anledning att avslå dessa ansökningar, säger sektionschefen Merima Ilijasevic.

Bärplockare ges inte längre arbetstillstånd i Sverige. Nu gäller tillstånd som faller under EU:s säsongsdirektiv.

Ansökningar har avslagits med hänvisning till missförhållanden inom branschen
Sveriges Television
Merparten av årets tillstånd till bärplockare från Thailand
TT
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