Bärplockarna tillbaka – nära 1 000 tillstånd beviljade
Migrationsverket beviljar 950 utländska bärplockare tillstånd att komma till Sverige i år, en kraftig ökning från fjolårets 89 tillstånd. Det rapporterar SVT Västerbotten.
– I år har flera arbetsgivare visat att de kan leverera schyssta arbetsvillkor, då ser vi ingen anledning att avslå dessa ansökningar, säger sektionschefen Merima Ilijasevic.
Bärplockare ges inte längre arbetstillstånd i Sverige. Nu gäller tillstånd som faller under EU:s säsongsdirektiv.
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