Båt har sjunkit vid Smögen – 20-tal ungdomar ombord
En båt har sjunkit vid Smögen, med ett 20-tal ungdomar ombord, rapporterar Bohusläningen.
Ungdomarna hamnade i vattnet, men alla har tagit sig upp och ingen ska ha skadats.
– Vi har fått uppgifter om att ett 20-tal berusade ungdomar har stått vid relingen så att båten har kapsejsat och sjunkit, säger polisens presstalesperson Hans-Jörgen Ostler till SVT Väst.
Vittnet Linn Wilson såg någon hänga i masten strax innan olyckan var framme.
– Sen svänger de om och då är det tre personer som hänger i masten och sen kollapsar hela båten, säger hon till GP.
Den sju meter långa båten ligger nu på botten, enligt räddningstjänsten.
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