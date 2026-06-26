Båt har sjunkit vid Smögen – 20-tal ungdomar ombord

En båt har sjunkit vid Smögen, med ett 20-tal ungdomar ombord, rapporterar Bohusläningen.

Ungdomarna hamnade i vattnet, men alla har tagit sig upp och ingen ska ha skadats.

– Vi har fått uppgifter om att ett 20-tal berusade ungdomar har stått vid relingen så att båten har kapsejsat och sjunkit, säger polisens presstalesperson Hans-Jörgen Ostler till SVT Väst.

Vittnet Linn Wilson såg någon hänga i masten strax innan olyckan var framme.

– Sen svänger de om och då är det tre personer som hänger i masten och sen kollapsar hela båten, säger hon till GP.

Den sju meter långa båten ligger nu på botten, enligt räddningstjänsten.