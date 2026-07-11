Båt körde in i fyr i Furusund – kvinna allvarligt skadad
En motorbåt med en man och en kvinna ombord körde in i en fyr i Furusundsleden i Stockholms skärgård under natten till lördagen.
Kvinnan har enligt polisen förts till sjukhus med mycket allvarliga skador. Mannen misstänks för bland annat sjöfylleri och grovt vållande till kroppsskada.
– Det ska ju hållas förhör och så vidare, så att jag har inga mer detaljer om själva händelseförloppet, säger polisens presstalesperson Per Fahlström till Expressen.
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