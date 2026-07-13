Kvinna död sedan båt kört in i fyr utanför Norrtälje

En kvinna har dött sedan en motorbåt som hon färdades i körde in i en fyr i Furusundsleden utanför Norrtälje, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

Olyckan skedde natten mot lördag. Kvinnan fördes till sjukhus där hon vårdats med allvarliga skador och nu har dött.

En man är misstänkt för vållande till annans död, grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik,