Båtexplosion i Vättern

En motorbåt exploderade i Vättern utanför Askersund tidigt på fredagsmorgonen. Båten fattade eld och räddningstjänsten fick rycka ut, skriver Nerikes Allehanda.

Enligt Aftonbladet befann sig en barnfamilj ombord, men alla ska vara oskadda.

– Det verkar vara en ren olycka. Det verkar ha hänt något i motorrummet, säger polisens presstalesperson Sophia Jiglind till tidningen.