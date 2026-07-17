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Inrikes

Båtexplosion i Vättern

Av Marcus Lindén
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En motorbåt exploderade i Vättern utanför Askersund tidigt på fredagsmorgonen. Båten fattade eld och räddningstjänsten fick rycka ut, skriver Nerikes Allehanda.

Enligt Aftonbladet befann sig en barnfamilj ombord, men alla ska vara oskadda.

– Det verkar vara en ren olycka. Det verkar ha hänt något i motorrummet, säger polisens presstalesperson Sophia Jiglind till tidningen.

Larmet inkom strax efter klockan 06
Sveriges Television
Släckning påbörjades vid 06.50
Nerikes Allehanda  · Ofta betalvägg
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Aftonbladet
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