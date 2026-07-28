Beatles har nedräkning till ”spännande nyheter”

The Beatles har publicerat ett kryptiskt meddelande på sin hemsida, med en nedräkning till klockan 14.00 i morgon, svensk tid. Bandet skriver inte vad det handlar om men antyder att något stort är på gång.

”Bra saker kommer till dem som väntar” och ”spännande nyheter kommer snart”, står det på hemsidan.

Ovanför nedräkningen rullar en video som visar ett äpple. Det skulle kunna vara en referens till skivbolaget Apple som gruppen skapade 1968, skriver TT.