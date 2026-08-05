Berusad man dog i arresten – vakter åtalas för tjänstefel

Bild på polisstationen och arresten i Lund. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Två vakter åtalas för tjänstefel efter att en man i 50-årsåldern dog i arresten i Uppsala under julhelgen 2025, rapporterar flera medier.

Mannen hade omhändertagits på grund av berusning och hittades död i sin cell några timmar senare. Något som enligt åtalet ska ha skett efter att vakterna struntade i att genomföra flera kontroller av hur mannen mådde.

Vakterna åtalas även för osant intygande, eftersom de enligt åklagaren har lämnat falska uppgifter om när de kontrollerade mannen. En av dem nekar till anklagelserna, medan den andra erkänner brott.