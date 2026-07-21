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USA:s finansminister Scott Bessent. (Manuel Balce Ceneta /AP/TT / AP)
AI-kapplöpningen

Bessent: Kan straffa företag som stjäl från AI-jättarna

Av Andreas Victorzon
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USA ska granska om kinesiska AI-modeller har tränats genom att destillera amerikanska modeller. Det säger finansminister Scott Bessent till Fox Business, enligt CNBC.

– Om vi ser att utländska modeller, särskilt sådana utomlands, stjäl från våra fantastiska företag har vi möjlighet att införa sanktioner på grund av den stölden, säger han.

Trumpadministrationen stöder modeller med öppen källkod, men inte stöld av immateriella rättigheter, tillägger han.

Bessent: Tolererar inte stöld av immateriella rättigheter
CNBC
Bessent: Mycket tal om AI-modeller som utmanar de stora språkmodellerna i USA
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