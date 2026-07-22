Kritiken mot bettingsajterna • Omni förklarar
Bettingmiljardärernas bittra krig – därför går de så långt
Två unga miljardärer lägger oproportionerligt mycket tid på att försöka sabotera för varandra. Varför beter sig två av techvärldens hetaste vd:ar – ledarna för Kalshi respektive Polymarket – som om de vore bittra ex?
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen