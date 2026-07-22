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Kritiken mot bettingsajternaOmni förklarar

Bettingmiljardärernas bittra krig – därför går de så långt

Tarek Mansour och Shayne Coplan. (Bloomberg / TT)

Två unga miljardärer lägger oproportionerligt mycket tid på att försöka sabotera för varandra. Varför beter sig två av techvärldens hetaste vd:ar – ledarna för Kalshi respektive Polymarket – som om de vore bittra ex?

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