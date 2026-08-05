Beväpnad man gripen vid Trumps golfbana i Los Angeles

Beväpnade medlemmar av Secret Serivce vid Trumps golfbana i Los Angeles på onsdagsmorgonen.

En 38-årig pistolbeväpnad man har gripits i anslutning till president Donald Trumps golfbana utanför Los Angeles, skriver Washington Post.

Enligt polisen ska mannen ha filmat och tagit bilder, till synes i syfte att kartlägga säkerheten kring anläggningen. Han greps med ammunition i sin ficka medan pistolen hittades i hans bil i närheten.

Vid en husrannsakan i mannens hem hittades bland annat en automatkarbin med olagliga modifieringar och vad polisen beskriver som ”en anteckningsbok med oroväckande innehåll”.

38-åringen misstänks nu för brott mot flera vapenlagar. Han nekar till alla anklagelser.