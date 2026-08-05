Beväpnad man gripen vid Trumps golfbana i Los Angeles
En 38-årig pistolbeväpnad man har gripits i anslutning till president Donald Trumps golfbana utanför Los Angeles, skriver Washington Post.
Enligt polisen ska mannen ha filmat och tagit bilder, till synes i syfte att kartlägga säkerheten kring anläggningen. Han greps med ammunition i sin ficka medan pistolen hittades i hans bil i närheten.
Vid en husrannsakan i mannens hem hittades bland annat en automatkarbin med olagliga modifieringar och vad polisen beskriver som ”en anteckningsbok med oroväckande innehåll”.
38-åringen misstänks nu för brott mot flera vapenlagar. Han nekar till alla anklagelser.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen