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Beväpnade medlemmar av Secret Serivce vid Trumps golfbana i Los Angeles på onsdagsmorgonen. (Mark Schiefelbein /AP/TT / AP)
Utrikes

Beväpnad man gripen vid Trumps golfbana i Los Angeles

Av Tor Gasslander
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En 38-årig pistolbeväpnad man har gripits i anslutning till president Donald Trumps golfbana utanför Los Angeles, skriver Washington Post.

Enligt polisen ska mannen ha filmat och tagit bilder, till synes i syfte att kartlägga säkerheten kring anläggningen. Han greps med ammunition i sin ficka medan pistolen hittades i hans bil i närheten.

Vid en husrannsakan i mannens hem hittades bland annat en automatkarbin med olagliga modifieringar och vad polisen beskriver som ”en anteckningsbok med oroväckande innehåll”.

38-åringen misstänks nu för brott mot flera vapenlagar. Han nekar till alla anklagelser.

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TT
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