Beyoncé överraskar med ny låt på USA:s 250-årsdag

Beyoncé släppte på lördagen, USA:s 250-årsdag, sin första nya låt på två år: ”Morning dew (Donk)”.

Den är skriven ihop med bland andra Pharrell Williams och ströks enligt Rolling Stone från hennes andra album ”B’day” från 2006.

Låten kommer att finnas med på en jubileumsutgåva av ”B’day” som släpps på albumets 20-årsdag den 4 september.