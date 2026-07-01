Bielsas utträde ur VM – en föreställning inför pressen
Det finns presskonferenser och så finns det presskonferenser. Uruguays förbundskapten Marcelo Bielsa vände på begreppen efter landets utträde ur VM. Här är en rapport från det udda…
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