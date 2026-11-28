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En bil har kraschat in i ett stort glasparti i en fastighet i centrala Stockholm, rapporterar Expressen. Larmet om kraschen kom vid halv elva-tiden, och ett stort antal poliser, ambulanser och brandbilar åkte till platsen.

– I nuläget tyder allt på att det handlar om en olycka, säger polisens presstalesperson Ashkan Ardalan till tidningen.

Enligt SVT Nyheter Stockholm är minst en person skadad.