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Bil har kraschat in i fasad i Stockholm: ”Allt tyder på olycka”
En bil har kraschat in i ett stort glasparti i en fastighet i centrala Stockholm, rapporterar Expressen. Larmet om kraschen kom vid halv elva-tiden, och ett stort antal poliser, ambulanser och brandbilar åkte till platsen.
– I nuläget tyder allt på att det handlar om en olycka, säger polisens presstalesperson Ashkan Ardalan till tidningen.
Enligt SVT Nyheter Stockholm är minst en person skadad.
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