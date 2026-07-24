Just nu
Bilar i brand i Haninge: ”Kraftiga explosioner”
Flera bilar har brunnit på en parkering i Brandbergen i Haninge utanför Stockholm i natt, rapporterar Aftonbladet.
Inringare ska ha vittnat om ”kraftiga explosioner” i samband med bränderna. Enligt polisen kan det röra sig om däck eller bränsletankar som exploderat.
Bränderna är på fredagsmorgonen släckta. Det är oklart vad som orsakade dem.
Haninge
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen