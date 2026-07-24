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Bilar i brand i Haninge: ”Kraftiga explosioner”

Av Tor Gasslander
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Flera bilar har brunnit på en parkering i Brandbergen i Haninge utanför Stockholm i natt, rapporterar Aftonbladet.

Inringare ska ha vittnat om ”kraftiga explosioner” i samband med bränderna. Enligt polisen kan det röra sig om däck eller bränsletankar som exploderat.

Bränderna är på fredagsmorgonen släckta. Det är oklart vad som orsakade dem.

Bilar brann i Brandbergen
Aftonbladet
Bilar i brand i Brandbergen | Expressen
Expressen

Haninge

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