Bilder från hinduisk högtid stulna från östgötsk kyrka
En fotoutställning från en hinduisk högtid som turnerar i östgötska medeltida kyrkor orsakar debatt och starka reaktioner, rapporterar SVT Öst. I en av kyrkorna har verken stulits.
Bilderna från högtiden Maha Kumbh Mela, världens största pilgrimsfärd med över 660 miljoner deltagare, har tagits av fotografen Mattias Löw.
– Några av kyrkoherdarna tycker att vissa bilder är anstötliga och har därför inte tagit emot utställningen, säger han till Motala och Vadstena tidning.
Själv tycker Mattias Löw att mötet mellan hinduisk och luthersk andlighet är perfekt, och att utställningen kan locka besökare till kyrkorna.
– Vi måste ta vara på kulturarvet. Det är historiskt, vackert, speciellt och unikt, säger han till MVT.
bakgrund
Maha Kumbh Mela 2025
Wikipedia (en)
The 2025 Prayag Maha Kumbh Mela was the most recent iteration of the Kumbh Mela, a Hindu pilgrimage festival that marked a full orbital revolution of Jupiter around the Sun. It was scheduled from 13 January to 26 February 2025, at the Triveni Sangam in Prayagraj, Uttar Pradesh, India. It was the world's largest gathering, and according to data released on 26 February, more than 660 million (66 crores) people had taken a dip in the river. This event marked the completion of a 12-year Kumbh Mela cycle and was officially termed a Maha Kumbh Mela, spanning 45 days. The Kumbh Mela had been organised for many centuries with its commencement date unknown. As per astrological calculations, the 2025 edition was unique since the constellation alignment seen was witnessed once in 144 years. The site of each Kumbh Mela was decided by the astrological alignment of Jupiter, the Sun and the Moon. The Kumbh Mela had been recognised as part of Intangible Cultural Heritage by UNESCO.
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