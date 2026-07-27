Bilder från hinduisk högtid stulna från östgötsk kyrka

Ritual under Maha Kumbh Mela i Prayagraj, Indien den 3 februari 2025. Bilden är tagen av en annan fotograf.

En fotoutställning från en hinduisk högtid som turnerar i östgötska medeltida kyrkor orsakar debatt och starka reaktioner, rapporterar SVT Öst. I en av kyrkorna har verken stulits.

Bilderna från högtiden Maha Kumbh Mela, världens största pilgrimsfärd med över 660 miljoner deltagare, har tagits av fotografen Mattias Löw.

– Några av kyrkoherdarna tycker att vissa bilder är anstötliga och har därför inte tagit emot utställningen, säger han till Motala och Vadstena tidning.

Själv tycker Mattias Löw att mötet mellan hinduisk och luthersk andlighet är perfekt, och att utställningen kan locka besökare till kyrkorna.

– Vi måste ta vara på kulturarvet. Det är historiskt, vackert, speciellt och unikt, säger han till MVT.