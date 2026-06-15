I bilder: Blod, svett och patriotism när Trump tog UFC till Vita huset
Donald Trump firade sin 80-årsdag med en UFC-gala på Vita husets gräsmatta. Fightingmatcher, militärflyg, företagssponsorer och tusentals åskådare förvandlade presidentresidenset t…
The Wall Street Journal
Blood, Sweat and Corporate Sponsors: Trump Hosts White House Cage Fight
UFC event held on the president’s 80th birthday, b…
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