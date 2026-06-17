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Illustrationsbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Bilister vänder på E18 efter olycka: ”Helt oacceptabelt”

Av Anders Hovne
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Två personer har förts till sjukhus efter en olycka på E18 utanför Örebro, skriver polisen på sin sajt. Vägen förbi olycksplatsen är helt avstängd, vilket fått bilister att vända och köra tillbaka mot trafiken.

”Beteende som detta är helt oacceptabelt och risk för att olycka kan inträffa är mycket hög”, skriver polisen.

En person har gripits efter olyckan, rapporterar NA.

NA rapporterar löpande
live · Nerikes Allehanda  · Ofta betalvägg
Mycket skräp ligger på vägbanan
TT
En lastbil är inblandad i olyckan
Sveriges Television
Den skadade är förd till sjukhus med ambulans
Expressen
Polisens information
polisen.se
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