Bilister vänder på E18 efter olycka: ”Helt oacceptabelt”
Två personer har förts till sjukhus efter en olycka på E18 utanför Örebro, skriver polisen på sin sajt. Vägen förbi olycksplatsen är helt avstängd, vilket fått bilister att vända och köra tillbaka mot trafiken.
”Beteende som detta är helt oacceptabelt och risk för att olycka kan inträffa är mycket hög”, skriver polisen.
En person har gripits efter olyckan, rapporterar NA.
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